Európska únia navrhuje novú legislatívu, podľa ktorej by vozidlá staršie ako desať rokov museli absolvovať technickú kontrolu každý rok.
Zatiaľ čo dnes platí, že nové auto ide prvýkrát na STK po štyroch rokoch a potom každé dva roky, po novom by staršie vozidlá museli absolvovať kontrolu každých 12 mesiacov. Najviac to pocítia ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť nové auto a jazdia na starších modeloch. Dotkne sa ich to aj finančne, pretože platby za STK sa zdvojnásobia, informujú Autoviny.
Podľa Európskej komisie je cieľom znížiť počet dopravných nehôd a obetí na cestách. Nové pravidlo však má aj vedľajší efekt. Má pomôcť bojovať proti stáčaniu kilometrov, ktoré je stále bežné pri predaji ojazdených áut, hlavne pri tých dovezených zo zahraničia. Ak budú musieť autá častejšie prechádzať STK, podvodníci budú mať menej príležitostí upravovať tachometre.