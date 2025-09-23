Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
redakcia
dnes 23. septembra 2025 o 18:40
Čas čítania 0:27

Mnohí Slováci budú musieť chodiť na STK častejšie a priplatia si. Pozri si, koho sa dotknú nové zmeny

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Mnohí Slováci budú musieť chodiť na STK častejšie a priplatia si. Pozri si, koho sa dotknú nové zmeny
Zdroj: FOTO TASR - Milan Kapusta

Európska únia navrhuje novú legislatívu, podľa ktorej by vozidlá staršie ako desať rokov museli absolvovať technickú kontrolu každý rok.

Zatiaľ čo dnes platí, že nové auto ide prvýkrát na STK po štyroch rokoch a potom každé dva roky, po novom by staršie vozidlá museli absolvovať kontrolu každých 12 mesiacov. Najviac to pocítia ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť nové auto a jazdia na starších modeloch. Dotkne sa ich to aj finančne, pretože platby za STK sa zdvojnásobia, informujú Autoviny.

Podľa Európskej komisie je cieľom znížiť počet dopravných nehôd a obetí na cestách. Nové pravidlo však má aj vedľajší efekt. Má pomôcť bojovať proti stáčaniu kilometrov, ktoré je stále bežné pri predaji ojazdených áut, hlavne pri tých dovezených zo zahraničia. Ak budú musieť autá častejšie prechádzať STK, podvodníci budú mať menej príležitostí upravovať tachometre.

20. mája 2025 o 19:40 Čas čítania 0:27 Časť diaľnice D1 plánujú uzavrieť. Polícia zverejnila obchádzkovú trasu Časť diaľnice D1 plánujú uzavrieť. Polícia zverejnila obchádzkovú trasu
20. mája 2025 o 13:24 Čas čítania 0:35 Polícia zadržala viac ako 20 údajných neonacistov v Bratislave. Niektorých vytiahli priamo zo školy Polícia zadržala viac ako 20 údajných neonacistov v Bratislave. Niektorých vytiahli priamo zo školy
20. mája 2025 o 12:12 Čas čítania 1:18 Najväčšie hoaxy, ktoré v roku 2024 pobláznili Slovákov. Uveril si niektorému aj ty? Najväčšie hoaxy, ktoré v roku 2024 pobláznili Slovákov. Uveril si niektorému aj ty?
autovrak auto brno odstavené auto
Zdroj: Twitter/@zimmicz
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Autá Európska únia Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Milan Kapusta
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
pred 3 hodinami
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
včera o 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
včera o 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
dnes o 16:00
Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO
Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO
pred 2 hodinami
Mnohí Slováci budú musieť chodiť na STK častejšie a priplatia si. Pozri si, koho sa dotknú nové zmeny
Mnohí Slováci budú musieť chodiť na STK častejšie a priplatia si. Pozri si, koho sa dotknú nové zmeny
dnes o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
včera o 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
včera o 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 3 hodinami
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
včera o 14:47
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
včera o 18:01
Vodiči si na úsek D1 Hubová – Ivachnová počkajú. Otvorenie diaľnice sa posunie o niekoľko mesiacov
Vodiči si na úsek D1 Hubová – Ivachnová počkajú. Otvorenie diaľnice sa posunie o niekoľko mesiacov
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
17. 9. 2025 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
19. 9. 2025 19:51
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
18. 9. 2025 10:24
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
17. 9. 2025 7:35
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
17. 9. 2025 11:19
Opozícia zvoláva na 17. novembra generálny štrajk. Čo to znamená pre ľudí?
Opozícia zvoláva na 17. novembra generálny štrajk. Čo to znamená pre ľudí?
Lifestyle news
Americké ministerstvo zverejnilo kontroverzné video. Namiesto Pokémonov v ňom pri hraniciach chytajú migrantov pred 2 hodinami
Otec Elona Muska čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania detí. Údajne mal napadnúť aj svoje vlastné deti pred 3 hodinami
Tetovanie môže znižovať riziko rakoviny kože, odhalili vedci v prelomovej štúdii dnes o 16:56
Kinosály ovládol nový anime hit. Čo by si mal vedieť, než si ho pôjdeš pozrieť? dnes o 16:00
Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť dnes o 14:40
VIDEO: Leopardie žraloky prichytili pri trojke. Po akte zostali obaja samčekovia nehybne ležať na dne dnes o 13:53
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu dnes o 12:32
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars dnes o 11:36
Prichádzajú skôr, než sa čakalo. Toto sú noví farmári, ktorí rozvíria život na statku dnes o 10:42
Slovenka Petra Kovacs predviedla kolekciu na London Fashion Weeku. Na jej prehliadke sa objavil Johnny Depp dnes o 09:42
Slovensko Všetko
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
pred 3 hodinami
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
Po Slovákoch pátrajú už roky.
Na odvrátenie katastrofy zostávajú ľudstvu len tri roky. Miliónom ľudí hrozí strata domova
pred hodinou
Na odvrátenie katastrofy zostávajú ľudstvu len tri roky. Miliónom ľudí hrozí strata domova
Úrad vlády reaguje na trestné oznámenie Šimečkovej. Tvrdí, že len odvádza pozornosť od zistení kontroly
dnes o 14:50
Úrad vlády reaguje na trestné oznámenie Šimečkovej. Tvrdí, že len odvádza pozornosť od zistení kontroly
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
dnes o 12:57
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Slovenská banka plánuje veľkú odstávku služieb. Na internete nezaplatíš kartou
pred 3 hodinami
Slovenská banka plánuje veľkú odstávku služieb. Na internete nezaplatíš kartou
Žiaci budú povinne maturovať aj z matematiky. Pribudne aj nový druh stredných škôl
dnes o 11:49
Žiaci budú povinne maturovať aj z matematiky. Pribudne aj nový druh stredných škôl
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Zahraničie Všetko
Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO
dnes o 16:00
Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO
pred hodinou
Litva rozšírila právomoci armády. Drony narušujúce vzdušný priestor môže armáda zostreliť
dnes o 09:33
EÚ a Ukrajina rokujú o „múre proti dronom“. Slovensko a Maďarsko pozvánku nedostali
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
včera o 06:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore hovorí o výzvach, ktorým mesto čelí – od parkovania cez dopravu a cyklotrasy až po revitalizáciu verejných priestorov.
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia