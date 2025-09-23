Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
Polícia aktuálne preveruje bombovú hrozbu v Železničnej nemocnici v Košiciach. Časti nemocnice evakuujú. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Nemocnica podľa nej v utorok prijala e-mail s obsahom, že sa v budove nachádza bomba. Na miesto vyslali všetky zložky - okrem policajtov aj hasičov a záchranárov. „Prebieha evakuácia častí nemocnice, na mieste sú pripravené evakuačné autobusy,“ uvádza s tým, že policajný psovod so služobným psom vykonáva prehliadku budovy vrátane lôžkových oddelení a pivničných priestorov.
„Na mieste sú vykonávané všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Vec je v štádiu riešenia,“ dodáva polícia.
Bianka Krejčíová z Penta Hospitals SK informovala TASR, že v rámci evakuácie boli ležiaci pacienti zhromaždení na jednom mieste vo vstupných priestoroch nemocnice. Chodiacich pacientov presunuli do evakuačných autobusov. „Doposiaľ nebolo potrebné pristúpiť k prevozu pacientov na iné pracoviská,“ spresnila. V súvislosti s kontrolou jednotlivých oddelení je nemocnica do odvolania mimo prevádzky.