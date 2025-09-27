USA pripravujú možnosti vojenských úderov na ciele vo Venezuele.
- Americkí vojenskí predstavitelia pripravujú možnosti vojenských útokov proti obchodníkom s drogami priamo na území Venezuely. Tie by sa podľa štyroch zdrojov stanice NBC News mohli začať v priebehu niekoľkých týždňov.
- Nasadenie vojenskej sily na venezuelskom území podľa zdrojov NBC News americký prezident Donald Trump zatiaľ neschválil. Krajiny však spolu údajne komunikujú prostredníctvom sprostredkovateľov z Blízkeho východu.
- Tri zdroje uviedli, že nedávna eskalácia napätia medzi Washingtonom a Caracasom je čiastočne výsledkom toho, že venezuelský prezident Nicolás Maduro podľa americkej administratívy neurobil dostatok pre zastavenie toku drog zo svojej krajiny do USA.
- Štyri zdroje NBC News sa zhodli, že počiatočné plány počítajú najmä s dronovými útokmi na vedenie a členov kartelov, ako aj na ich laboratóriá na výrobu drog. Biely dom na žiadosť stanice o komentár zopakoval predchádzajúce vyhlásenie, že „uvidia, čo sa stane“.
Citát: „Venezuela k nám posiela členov svojich gangov, drogových dílerov a drogy. Je to neprijateľné,“ uviedol Biely dom.
Širší kontext: V uplynulých týždňoch americká armáda zaútočila na najmenej tri venezuelské lode, ktoré údajne prevážali drogy. Hoci k tomu prezidentská administratíva neposkytla dôkazy, podľa Trumpa mohli drogy ohroziť životy Američanov.
Spojené štáty do južného Karibiku v posledných týždňoch nasadili najmenej osem vojenských lodí s viac ako 4 000 vojakmi. Armáda tiež presunula stíhačky F-35 na letiská na ostrove Portoriko. „Nepresuniete tam toľko zdrojov bez toho, aby ste zvážili všetky možnosti,“ uviedol zdroj NBC News.
Trumpova vláda využíva na adresu venezuelského prezidenta obzvlášť tvrdú rétoriku. Opakovane ho nazvala „nelegitímnym prezidentom“ a obvinila ho z napomáhania pri medzinárodnom obchode s drogami. Podľa USA Maduro vedie gang Cartel de los Soles (Kartel Sĺnk), ktorý Washington považuje za teroristickú organizáciu. V auguste americká vláda zvýšila odmenu za informácie vedúce k zadržaniu Madura až na 50 miliónov dolárov.
Maduro v nedeľňajšom liste adresovanom Trumpovi odmietol obvinenia, že jeho krajina je zapojená do obchodovania s drogami. Vzťahy medzi Caracasom a Washingtonom boli podľa neho zatienené „falošnými správami“, ktoré „mali za cieľ ospravedlniť eskaláciu ozbrojeného konfliktu, ktorý by spôsobil katastrofálne škody na celom kontinente“. Biely dom v pondelok list odmietol a odôvodnil to tým, že je plný „lží“.
