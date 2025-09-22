Okresný úrad Žilina vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj majetku štátu v Kolároviciach.
Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu zverejnil ponuku na predaj nehnuteľností v obci Kolárovice (okres Bytča). Predaj prebytočného majetku štátu sa uskutoční formou elektronickej aukcie v súlade so zákonom o správe majetku štátu.
Ponuka zahŕňa viacero pozemkov a stavieb vrátane rodinného domu so súpisným číslom 43 a príslušenstvom. Predmetom predaja sú pozemky s parcelnými číslami 1439, 1440, 1441 a 65 o celkovej výmere vyše 1 100 m², zapísané na liste vlastníctva č. 8646. Súčasťou sú aj hospodárske budovy, sklady, drevenica, oplotenie, kopaná studňa a prípojky inžinierskych sietí.
Správca stanovil primeranú cenu majetku na 34 100 eur. Záujemcovia musia zložiť finančnú zábezpeku vo výške 3 000 eur na účet Štátnej pokladnice. Zábezpeka musí byť pripísaná najneskôr do konca lehoty na doručenie ponúk.
Cenové ponuky je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením na adresu Okresného úradu Žilina najneskôr do 10. októbra 2025. Správca upozorňuje, že rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne, nie dátum odoslania. „VEA Kolárovice – NEOTVÁRAŤ!“
Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční 19. septembra 2025 v čase od 12.30 do 13.00 hod. Záujemcovia si môžu vyžiadať aj znalecký posudok e-mailom.
Všetky ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky, postúpia do elektronickej aukcie. Správca si vyhradzuje právo vyhlásenie aukcie kedykoľvek zrušiť.
