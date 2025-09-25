Okrem starobného poistenia si priplatia aj za zdravotné poistenie.
Od januára 2026 sa zvýši minimálny vymeriavací základ a dotkne sa všetkých živnostníkov. Tieto opatrenia platia aj pre tých, ktorí doteraz neboli povinne poistení, a zvýši sa aj sadzba odvodov na zdravotné poistenie.
V uplynulom roku platilo starobné poistenie priemerne 210 922 živnostníkov a SZČO, odvody z minimálneho vymeriavacieho základu platilo 79 % živnostníkov. Pre týchto živnostníkov platí zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie z 50 na 60 percent priemernej mzdy.
V prípade živnostníkov, ktorí platili odvody z vyššieho vymeriavacieho základu, ako je minimálny, bude vymeriavací základ po novom pod úrovňou minimálneho. Pre predstavu, ak mal niekto vymeriavací základ 55 % priemernej mzdy, bude v novom roku platiť 60 %. V roku 2025 minimálne odvody do Sociálnej poisťovne predstavujú 237,02 eura a v roku 2026 sa zvýšia na 303,11 eura.
Aj živnostníci, ktorí mali doposiaľ nízky príjem a nemali povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, budú od budúceho roka platiť mesačné odvody vo výške 131,34 eura. S rovnakou sumou môžu počítať aj noví podnikatelia po uplynutí prvých šiestich mesiacov (pôvodne platili až po roku).
Podľa údajov Štatistického úradu bolo na Slovensku viac ako 160-tisíc živnostníkov, ktorí neplatili žiadne odvody. Ich by sa mal týkať odvod vo výške 131,34 eura a prvýkrát by ho mali zaplatiť v júli. Zdravotné odvody majú stúpnuť až na 16 % vymeriavacieho základu a majú sa dotýkať úplne všetkých živnostníkov. Minimálne odvody na zdravotné poistenie majú teda stúpnuť o 14,67 eura a dosiahnuť tak hodnotu 121,92 eura.