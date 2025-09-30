Poukázal na to, že ústavná väčšina ukazuje zhodu naprieč politickým spektrom a že je dôležité ju rešpektovať v čase výrazného rozdelenia spoločnosti.
Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v utorok novelu Ústavy SR. Podľa neho je v čase „obrovského rozdelenia spoločnosti“ ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať.
