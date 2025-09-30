Oznámil to počas tlačovej besedy.
Marek Krajčí oznámil, že odchádza z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj zo samotného hnutia Slovensko. Dôvodom je jeho podpora vládnej novely ústavy. Na tlačovej konferencii priznal, že rozhodnutie prijíma ťažko.
Svoju funkciu poslanca však nezanechá. Krajčí sa ospravedlnil voličom za to, že v piatok hlasoval inak, než pôvodne avizoval, a zdôraznil, že jeho rozhodnutie bolo slobodné a vedené vlastným svedomím.
Okrem Krajčího za vládnu novelu ústavy hlasoval aj Rastislav Krátky (Slovensko). Z opozície ju podporil aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý však svoj postoj už skôr tlmočil, aj viacerí poslanci KDH. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič označil postup Krátkeho a Krajčího za zradu. Vyčítal im, že im svoj postoj oznámili len pár minút pred hlasovaním. Odkázal im, že by sa na ich mieste vzdal poslaneckého mandátu.