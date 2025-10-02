Od júla 2025 sa ceny náplní do e-cigariet, nikotínových vrecúšok aj žuvacieho tabaku zvýšili o viac ako jedno euro na balenie.
Od júla 2025 sa citeľne zvýšili ceny alternatívnych tabakových výrobkov. Náplne do e-cigariet, nikotínové vrecúška či žuvací tabak zdraželi približne o 1 až 1,50 eura za balenie. Dôvodom je rozšírenie spotrebnej dane v rámci konsolidačného balíka vlády, ktorý má priniesť viac peňazí do štátneho rozpočtu.
Klasické cigarety a sypaný tabak sa zatiaľ nezvýšili – ich ceny by mali zostať stabilné minimálne do februára 2026. Mnohí fajčiari si preto ešte pred júlom robili zásoby, no lacnejšie balenia sa už dopredali a nové ceny sú v plnom platnosti.
Zároveň sa pripravuje ešte výraznejší zásah. Európska únia chce zdvojnásobiť minimálnu daň na tabak v celej EÚ. Ak návrh prejde, cena krabičky cigariet by mohla v najbližších rokoch vzrásť z dnešných 5 – 6 eur až na 12 – 13 eur. Tento krok má podporiť znižovanie fajčenia a ochranu verejného zdravia, no znamenal by výrazný zásah do peňaženiek fajčiarov, informuje denník SME.