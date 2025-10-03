Kategórie
TASR
dnes 3. októbra 2025 o 15:40
Čas čítania 0:56

Daňoví dlžníci dostanú šancu zbaviť sa sankcií. Štát nastavil nové pravidlá

Kategória:
Slovensko
Daňoví dlžníci dostanú šancu zbaviť sa sankcií. Štát nastavil nové pravidlá
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Dlžníci budú môcť v 1. polroku 2026 doplatiť daň bez sankcií.

  • Daňoví dlžníci, ktorí v priebehu prvého polroka budúceho roka zaplatia štátu istinu daňového nedoplatku evidovaného k 30. septembru 2025, nebudú musieť platiť pokutu ani úrok z omeškania.
  • Vyplýva to z nariadenia vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani a o upustení od uloženia pokuty a od vyrubenia úroku z omeškania, ktoré v stredu schválil kabinet.
  • Nariadenie je účinné od 1. októbra 2025.

Širší kontext: Ide o súčasť konsolidačného balíka na budúci rok. Ministerstvo financií (MF) SR chce týmto krokom motivovať dlžníkov uhradiť aspoň časť daňových nedoplatkov. Štát by mal na tom získať dodatočných 81 miliónov eur.

Odpustia sa aj sankcie tým daňovníkom, ktorí v stanovenej lehote podajú daňové priznanie, ktoré mali pôvodne podať do 30. septembra 2025, a priznanú daň aj zaplatia. „Rovnako sa navrhuje, že sa upustí od vyrubenia pokuty, ak daňový subjekt podá v tomto období dodatočné daňové priznanie, ktorým si zvýši daňovú povinnosť, resp. zníži nárok, napríklad nadmerný odpočet,“ doplnilo ministerstvo.

1. októbra 2025 o 16:30 Čas čítania 3:43 PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani? PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?

Nariadenie sa vzťahuje na dane, ktoré sú upravené osobitnými predpismi, ako je daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, daň z motorových vozidiel, daň z poistenia, daň zo sladených nealkoholických nápojov.

Naopak, nevzťahuje sa na preddavky na daň, splátky dane, na osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach či solidárny príspevok. Nevzťahuje sa ani na dane, ktorých správcom je obec, teda miestne dane či poplatok za rozvoj.

Daňové priznanie fyzickej osoby.
Daňové priznanie fyzickej osoby. Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa
Správy z domova
