Orbán: Spolu sme silnejší ako Rusko. Čoho by sme sa mali báť?

Podľa Orbána je hrozbou Európskej únie stagnácia a nie Rusko.
Za najväčšiu hrozbu pre Európu považuje predseda maďarskej vlády Viktor Orbán hospodársku stagnáciu a stratu konkurencieschopnosti. Podľa servera index.hu to vyplýva z jeho odpovede pre poľské médiá pred štvrtkovým zasadnutím Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani, na ktorom sa zúčastnilo asi 40 lídrov z európskych krajín.
Podľa denníka The Guardian sa Orbán zastavil pred skupinou maďarských novinárov, aby odpovedal na otázky. O pár metrov ďalej sa zástupcovia poľských médií pýtali jeho poľského kolegu Donalda Tuska.
Nečakane však jeden z poľských novinárov zakričal na maďarského premiéra po anglicky a spýtal sa, koho považuje za najväčšiu hrozbu pre Európu. Poľský premiér Orbána upozornil, že je to provokácia.
„Aké je skutočné nebezpečenstvo? Veď predsa hospodárska stagnácia a strata našej konkurencieschopnosti,“ reagoval Orbán. „Nie Rusko?“ znela ďalšia otázka poľského novinára.
„Spolu sme silnejší ako Rusko. Urobme nejaké porovnania a na základe faktov si vytvorme názor. V Európe nás žije vyše 400 miliónov a Rusov je 130 miliónov,“ pokračoval maďarský premiér, ktorý ešte poukázal na výrazne vyšší HDP Európskej únie a dodal, že spolu 27 členských štátov EÚ míňa na armádu viac ako Rusko.
„Tak čoho by sme sa mali báť? Sme silnejší ako oni,“ zdôraznil Orbán, podľa ktorého je skôr otázkou, či má EÚ súdržné vedenie, ktoré je schopné chrániť jej záujmy.
