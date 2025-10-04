Počas udeľovania cien na Bienále ilustrácií Bratislava sa v piatok večer uskutočnil tichý protest, Žltá noc.
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sprevádzal v piatok večer protestný happening Žltá noc, ktorý sa konal počas vyhlásenia víťazov a zároveň počas festivalu Biela noc. Organizátori ho označili za „silent alert“ – tichú, nenásilnú a nehlučnú formu protestu. Účastníci sa stretli na Námestí Karola Vaculíka, kde dostali zjednocujúci vizuálny prvok, transparenty ani píšťalky sa nepoužívali.
Žltá noc je spriateleným podujatím Bielej noci, ktorá tento rok podporila iniciatívu We love BIB / We boycott BIB 2025. Organizátori uviedli, že keď sa vedenie Bibiany, SNG a zamestnanci ministerstva kultúry presúvali z vernisáže BIB-u na recepciu do hotela Park Inn, tichou prítomnosťou im pripomenuli: „Milujeme BIB, preto ho bojkotujeme“.
Bojkot podporil aj švajčiarsky ilustrátor Nando von Arb, ktorý získal Plaketu BIB za ilustrácie ku knihe Fürchten Lernen (Učiť sa báť). Ocenenie si odmietol prevziať. „Teraz nemôžeme byť apolitickí. Ak moji kolegovia, slovenská komunita ilustrátorov, bojkotujú toto podujatie, tak ho bojkotujem aj ja,“ uviedol vo svojom stanovisku. Dodal, že sa rád niekedy vráti, „ak ešte nejaké nabudúce bude“, informoval Denník N.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vo svojom vyjadrení na sociálnej sieti označila BIB za „mimoriadne úspešné“ a poďakovala organizátorom. Nespomenula však, že Nando von Arb odmietol cenu a že počas podujatia prebiehal protest.
