V Považskej Bystrici fyzicky napadli okresného predsedu strany Demokrati Jána Kvasnicu, ktorý utrpel zranenia počas zberu podpisov na petíciu.
V Považskej Bystrici v sobotu (4. októbra) napadli okresného predsedu strany Demokrati Jána Kvasnicu. Podľa vyjadrenia strany na neho fyzicky zaútočil starší muž, ktorý zničil aj petičný stolík.
Incident sa odohral počas zberu podpisov na petíciu. Útočník Kvasnicu zasiahol do tváre, spôsobil mu poranenie pery a bolesti hlavy. Na miesto prišla policajná hliadka, ktorá situáciu riešila.
Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď označil útok za neprijateľný a zdôraznil, že násilie považuje za útok na demokratické princípy aj na petičné právo. Podľa neho strana bude pokračovať v práci bez ohľadu na podobné incidenty.
Prečítaj si aj tieto články: