Domov
Natália Mišániová
dnes 5. októbra 2025 o 10:01
Čas čítania 0:45

Na oblohe sa objaví vzácna kométa Lemmon: Naposledy ju ľudia mohli vidieť pred tisíc rokmi

Slovensko
Na oblohe sa objaví vzácna kométa Lemmon: Naposledy ju ľudia mohli vidieť pred tisíc rokmi
Zdroj: x.com/@PepeChambo

Najbližšie k Zemi sa priblíži 21. októbra a koncom mesiaca by mohla byť viditeľná aj voľným okom.

Po prvom supersplne tohto roka nás čaká ďalšia výnimočná astronomická udalosť – kométa C/2025 A6, známa ako Lemmon. Spočiatku ju odborníci považovali za asteroid, neskôr však potvrdili, že ide o kométu. Spočiatku ju voľným okom možno nebude možné vidieť.

Kométa sa k Zemi najviac priblíži 21. októbra 2025. Astronómovia očakávajú, že jej jasnosť môže po tomto dátume ešte stúpnuť, takže koncom októbra a začiatkom novembra, približne 31. októbra a 1. novembra, by mohla byť viditeľná aj bez ďalekohľadu, informuje web EarthSky

Už teraz môžu severní pozorovatelia sledovať Lemmon cez teleskop alebo ďalekohľad a dokonca si ju odfotiť s jednoduchším vybavením. Podľa astronómov mohli ľudia poslednýkrát túto kométu vidieť pred viac ako tisíc rokmi, pravdepodobne počas stredoveku.

Najlepšie podmienky na sledovanie budú v tmavých oblastiach bez svetelného smogu. Navyše, 21. októbra nastáva nov Mesiaca, takže jeho svetlo nebude rušiť pozorovanie.

Okrem Lemmon bude možné v októbri sledovať aj kométu SWAN25B, objavenú len koncom septembra. Jej najlepšie pozorovacie podmienky nastanú v druhej polovici mesiaca, no na jej sledovanie bude potrebný teleskop alebo aspoň ďalekohľad.

kométa
Zdroj: x.com/@PepeChambo
Náhľadový obrázok: TASR/Erika Ďurčová, TASR/Martin Baumann
