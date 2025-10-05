Najbližšie k Zemi sa priblíži 21. októbra a koncom mesiaca by mohla byť viditeľná aj voľným okom.
Po prvom supersplne tohto roka nás čaká ďalšia výnimočná astronomická udalosť – kométa C/2025 A6, známa ako Lemmon. Spočiatku ju odborníci považovali za asteroid, neskôr však potvrdili, že ide o kométu. Spočiatku ju voľným okom možno nebude možné vidieť.
Kométa sa k Zemi najviac priblíži 21. októbra 2025. Astronómovia očakávajú, že jej jasnosť môže po tomto dátume ešte stúpnuť, takže koncom októbra a začiatkom novembra, približne 31. októbra a 1. novembra, by mohla byť viditeľná aj bez ďalekohľadu, informuje web EarthSky.
COMET C/2025 A6 (Lemmon) continues to evolve‼️— Parc Astronòmic Prades (@parcastroprades) October 4, 2025
📷 Chuck Ayoub pic.twitter.com/B9KcQQwsmH
Už teraz môžu severní pozorovatelia sledovať Lemmon cez teleskop alebo ďalekohľad a dokonca si ju odfotiť s jednoduchším vybavením. Podľa astronómov mohli ľudia poslednýkrát túto kométu vidieť pred viac ako tisíc rokmi, pravdepodobne počas stredoveku.
Najlepšie podmienky na sledovanie budú v tmavých oblastiach bez svetelného smogu. Navyše, 21. októbra nastáva nov Mesiaca, takže jeho svetlo nebude rušiť pozorovanie.
Okrem Lemmon bude možné v októbri sledovať aj kométu SWAN25B, objavenú len koncom septembra. Jej najlepšie pozorovacie podmienky nastanú v druhej polovici mesiaca, no na jej sledovanie bude potrebný teleskop alebo aspoň ďalekohľad.