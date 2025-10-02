V roku 2025 nás čakajú celkovo tri supermesiace.
Už budúci týždeň sa na oblohe objaví prvý superspln roka 2025. Tento úkaz nastane v pondelok (6. októbra) večer. Superspln je jedinečný tým, že sa Mesiac nachádza v splne a zároveň v bode svojej dráhy najbližšie k Zemi, v perigeu, informuje o tom web iMeteo.
Vďaka tomu pôsobí Mesiac väčší a jasnejší než pri bežnom splne. Jeho priemer sa môže zväčšiť o 7 % a žiariť bude až o 14 % intenzívnejšie. Najsilnejší vizuálny efekt nastáva pri východe alebo západe, keď sa uplatňuje takzvaná mesačná ilúzia, optický klam, pri ktorom sa Mesiac javí obrovský v porovnaní s okolím.
V roku 2025 nás čakajú až tri supermesiace, v októbri, novembri a decembri. Najväčší a najjasnejší bude novembrový, ktorý bude podľa astronómov najpôsobivejší od roku 2019.
Superspln tak ponúka skvelú príležitosť zastaviť sa a vychutnať si krásu nočnej oblohy.