Návštevníkom regiónu hrozí riziko stretu so zvieratami, najmä po zotmení.
Na cyklotrase medzi Podbielom a Oravským Bielym Potokom sa pravidelne pohybuje skupina medveďov. Nedávno ich naraz zaznamenali až deväť. Situácia je dlhodobo problematická. Poľovníci pravidelne varujú ľudí pred pohybom medveďov, no ich možnosti zasahovať sú obmedzené, informuje web My Orava.
„Medvede nereagujú ani na svetlo. Keď sa ich snažíme vyplašiť, zdržia sa na okraji lesa a počkajú, kým odídeme. Po desiatich minútach sa vracajú,“ vysvetľuje Peter z Poľovného združenia Kráľová Podbiel.
Túto skupinu medveďov poľovníci pozorujú približne kilometer od Oravského Bieleho Potoka. Jeden z nich sa nedávno ocitol priamo na hlavnej ceste a stretol sa s prechádzajúcim cyklistom. „O desiatej večer som musel zastaviť cyklistu, keď sa pred ním objavil asi 150-kilový medveď. Dúfame, že k nehode nedôjde, situácia je už vážna,“ dodáva poľovník.
Medvede sa k týmto miestam sťahujú pravdepodobne kvôli kukurici, ktorá zostala na poliach vo forme strniska. Navyše, hustý mladý les v susedstve poskytuje ideálne podmienky pre život zvierat. Poľovníci preto vyzývajú návštevníkov, aby sa týmto oblastiam po zotmení vyhýbali a boli opatrní.