Výšku pokuty určuje všeobecne záväzné nariadenie obce alebo mesta.
Na Slovensku je znečisťovanie verejných priestranstiev považované za priestupok, za ktorý hrozia pokuty. Policajt môže priestupcu pokutovať priamo na mieste sumou do 33 €, zatiaľ čo pri závažnejších alebo opakovaných porušeniach, prípadne pri odmietnutí zaplatiť pokutu na mieste, môže správny orgán uložiť sankciu až do výšky 331 €.
Postihy sa vzťahujú na odhadzovanie odpadkov, vytváranie čiernych skládok, graffiti, poškodzovanie zelene, znečistenie výkalmi zvierat alebo iné nelegálne neporiadky. Výšku pokuty a presné podmienky určujú všeobecne záväzné nariadenia (VZN) konkrétnej obce či mesta, ktoré môžu byť prísnejšie v závislosti od závažnosti priestupku a jeho opakovania.