Greenpeace upozorňuje na staré lode, falošné vlajky a plavby sankcionovaných tankerov, ktoré zvyšujú riziko ropných škvŕn pri nemeckom pobreží a v Baltskom mori.
Ruské ropné tankery, ktoré patria do tzv. „tieňovej flotily“, predstavujú rastúce environmentálne riziko pre Baltské more a nemecké pobrežie, upozornila Greenpeace. Od polovice júna preplávalo popri Nemecku 188 takýchto lodí, pričom 123 je na sankčných zoznamoch a 27 sa plaví pod falošnými vlajkami alebo nie je registrovaných.
Viac než 70 tankerov má prevádzkový vek nad 20 rokov a nie sú vhodné na bezpečnú prepravu ropy. Greenpeace ich používanie prirovnala k jazde nepoisteným nákladným autom s nebezpečným nákladom. Staré lode, často registrované pod africkými vlajkami, Rusko využíva na obchádzanie sankcií a prepravu ropy.
Organizácia vyzvala nemeckú vládu na posilnenie ochrany pobrežia a preskúmanie možnosti obmedzenia plavby týchto tankerov. Podľa spoločných zistení iniciatívy SourceMaterial a magazínu Politico niektoré sankcionované plavidlá počas uplynulého roka stále preplávali európske vody a spôsobili ropné škvrny. Napríklad 15. novembra 2024 sa v španielskych vodách pri Biskajskom zálive objavila 12-kilometrová škvrna z tankera Dinasty.
Podľa odhadov by odstránenie veľkej ropnej škvrny mohlo stáť až 1,4 miliardy eur, pričom náklady by pravdepodobne niesli európski daňoví poplatníci, ak by sa nepodarilo vypátrať zodpovedné plavidlo.