TASR
dnes 6. októbra 2025 o 13:26
Čas čítania 0:42

Ruské ropné tankery z tieňovej flotily ohrozujú Európu. Greenpeace vyzýva na ochranu

Kategória:
Zahraničie
Ruské ropné tankery z tieňovej flotily ohrozujú Európu. Greenpeace vyzýva na ochranu
Zdroj: Twitter/Ruské ministerstvo obrany

Greenpeace upozorňuje na staré lode, falošné vlajky a plavby sankcionovaných tankerov, ktoré zvyšujú riziko ropných škvŕn pri nemeckom pobreží a v Baltskom mori.

Ruské ropné tankery, ktoré patria do tzv. „tieňovej flotily“, predstavujú rastúce environmentálne riziko pre Baltské more a nemecké pobrežie, upozornila Greenpeace. Od polovice júna preplávalo popri Nemecku 188 takýchto lodí, pričom 123 je na sankčných zoznamoch a 27 sa plaví pod falošnými vlajkami alebo nie je registrovaných.

Viac než 70 tankerov má prevádzkový vek nad 20 rokov a nie sú vhodné na bezpečnú prepravu ropy. Greenpeace ich používanie prirovnala k jazde nepoisteným nákladným autom s nebezpečným nákladom. Staré lode, často registrované pod africkými vlajkami, Rusko využíva na obchádzanie sankcií a prepravu ropy.

Organizácia vyzvala nemeckú vládu na posilnenie ochrany pobrežia a preskúmanie možnosti obmedzenia plavby týchto tankerov. Podľa spoločných zistení iniciatívy SourceMaterial a magazínu Politico niektoré sankcionované plavidlá počas uplynulého roka stále preplávali európske vody a spôsobili ropné škvrny. Napríklad 15. novembra 2024 sa v španielskych vodách pri Biskajskom zálive objavila 12-kilometrová škvrna z tankera Dinasty.

Podľa odhadov by odstránenie veľkej ropnej škvrny mohlo stáť až 1,4 miliardy eur, pričom náklady by pravdepodobne niesli európski daňoví poplatníci, ak by sa nepodarilo vypátrať zodpovedné plavidlo.

Putin
Zdroj: TASR/AP
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
