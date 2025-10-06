Kategórie
Natália Mišániová
dnes 6. októbra 2025 o 12:38
Čas čítania 0:34

Ruský diskontný reťazec Mere otvoril prvú predajňu na Slovensku. Zákazníkov láka na nízke ceny

Kategória:
Slovensko
Ruský diskontný reťazec Mere otvoril prvú predajňu na Slovensku. Zákazníkov láka na nízke ceny
Zdroj: Facebook/Mere Most

Interiér je jednoduchý a praktický, zákazníkov majú pritiahnuť najmä nízke ceny a prehľadné usporiadanie tovaru.

Po rokoch špekulácií sa ruský diskontný reťazec Mere objavil na Slovensku a otvoril svoju prvú predajňu. Nachádza sa v Banskej Bystrici na Námestí Ľudovíta Štúra 28.

Prevádzkovateľ siete na slovenskom trhu, firma Chain Stores SK, označil otvorenie v sobotu ako „malé technické spustenie.“ Plnohodnotné otvorenie obchodu je naplánované na dnešný deň, informuje web aktuality.sk.

Otvorenie prebehlo v tichosti

Na rozdiel od tradičných veľkolepých otvorení supermarketov prebehlo spustenie ticho, bez reklám a sprievodného programu. Informácie o predajni sa k zákazníkom dostali najmä cez sociálne siete.

Interiér je jednoduchý a praktický, tovar je vystavený na paletách, v základných regáloch alebo plastových debnách, bez výraznej dekorácie. Presne tak, ako je pre reťazec typické aj v zahraničí.

Hlavnou výhodou sú nízke ceny. Výrazné oranžové štítky upozorňujú na cenové rozpätie väčšiny výrobkov od 4 do 8 eur za kilogram, pričom Mere láka najmä na cenovo dostupný sortiment.

mere
Zdroj: Facebook/Mere Most
Správy z domova
Náhľadový obrázok: Facebook/Mere Most
