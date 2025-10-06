Naď tvrdí, že vláda dosadzuje na dôležité posty ľudí bez odbornosti a s pochybnou minulosťou.
Bývalý minister obrany Jaroslav Naď sa na sociálnej sieti ostro ohradil voči nominácii Rózsu na ministerstvo obrany, ktorého označil za „drzosť najhrubšieho zrna“ a zjavné bezpečnostné riziko.
Naď pripomenul, že štát podľa neho nemôže dovoliť, aby ľudia bez odbornosti či s pochybným pozadím obsadzovali kľúčové posty platené z verejných zdrojov. Spomenul aj predchádzajúce prípady, napríklad angažovanie športovca Attilu Végha, ktoré podľa neho oslabili iné športové tímy.
Zároveň dodal, že „Hlboká orba bude myslieť aj na tieto nominácie“ a vyzval občanov, aby si všímali, ako vláda narába s verejnými financiami a komu ich prenecháva.
Informáciu potvrdil aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák
„Po mojich výborných dlhoročných skúsenostiach s pánom Oskarom Rózsom, keď sme spolupracovali pri úspechoch hudby Ministerstva vnútra SR, som si dovolil ho v tejto oblasti požiadať o spoluprácu opäť, tentoraz pri Vojenskej hudbe Ozbrojených síl SR. Oskar Rózsa u nás pracuje na dohodu a pripravoval aj aranžmá k hudobného programu počas Stredoeurópskej obrannej konferencie na Bratislavskom hrade a bola to úspešná reprezentácia Slovenskej republiky pred zahraničnými partnermi,“ uviedol Kaliňák pre tvnoviny.sk.
Rezort obrany podľa portálu Aktuality.sk údajne plánuje s hudobníkom dlhodobú spoluprácu.
Rózsa dostal za hymnu viac ako 46-tisíc eur
Nová verzia slovenskej hymny, ktorá stála ministerstvo kultúry viac ako 46 000 eur, sa stretla s kritikou verejnosti, mnohí ju označili za zbytočnú a nevhodnú úpravu národného symbolu. Hymna zaznela prvýkrát vo vysielaní Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu o polnoci 1. januára 2025.