TASR
dnes 6. októbra 2025 o 14:46
Čas čítania 0:41

Toto sú laureáti Nobelovej ceny za medicínu 2025. Prišli s prelomovým výskumom autoimunitných ochorení

Zahraničie
Toto sú laureáti Nobelovej ceny za medicínu 2025. Prišli s prelomovým výskumom autoimunitných ochorení
Zdroj: TASR/AP

Ocenení sú za prelomové objavy v oblasti periférnej imunitnej tolerancie, ktoré otvorili nové možnosti v liečbe rakoviny, autoimunitných ochorení a transplantácií.

Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2025 získali Mary Brunkowová, Fred Ramsdell a Šimon Sakaguči za prelomové objavy v oblasti periférnej imunitnej tolerancie, ktorá zabraňuje tomu, aby imunitný systém napádal vlastné telo. Mená laureátov oznámil v pondelok Karolínsky inštitút v Štokholme.

Brunkowová pôsobí v Inštitúte systémovej biológie v Seattli, Ramsdell v biotechnologickej firme Sonoma Biotherapeutics v San Franciscu a Sakaguči na Univerzite v Osake.

Ocenení vedci odhalili regulačné T-bunky, ktoré pôsobia ako ochranný mechanizmus imunitného systému. Ich výskum sa stal základom pre nové prístupy v liečbe rakoviny, autoimunitných ochorení či pri transplantáciách.

Sakaguči prvýkrát popísal tieto špeciálne bunky v roku 1995, keď zistil, že zabraňujú imunitnému systému útočiť na vlastné tkanivá. O niekoľko rokov neskôr Brunkowová a Ramsdell odhalili, že za správnu funkciu týchto buniek je zodpovedný gén Foxp3, ktorého mutácie vedú k vážnym imunitným poruchám.

Ich objavy otvorili cestu k vývoju nových liekov a terapií, ktoré sú dnes vo fáze klinických testov. Podľa Nobelovho výboru ide o „zásadný prínos k pochopeniu fungovania imunity a prevencie autoimunitných ochorení.“

Nobelova cena
Zdroj: TASR/AP
Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
