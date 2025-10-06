Ocenení sú za prelomové objavy v oblasti periférnej imunitnej tolerancie, ktoré otvorili nové možnosti v liečbe rakoviny, autoimunitných ochorení a transplantácií.
Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2025 získali Mary Brunkowová, Fred Ramsdell a Šimon Sakaguči za prelomové objavy v oblasti periférnej imunitnej tolerancie, ktorá zabraňuje tomu, aby imunitný systém napádal vlastné telo. Mená laureátov oznámil v pondelok Karolínsky inštitút v Štokholme.
Brunkowová pôsobí v Inštitúte systémovej biológie v Seattli, Ramsdell v biotechnologickej firme Sonoma Biotherapeutics v San Franciscu a Sakaguči na Univerzite v Osake.
Ocenení vedci odhalili regulačné T-bunky, ktoré pôsobia ako ochranný mechanizmus imunitného systému. Ich výskum sa stal základom pre nové prístupy v liečbe rakoviny, autoimunitných ochorení či pri transplantáciách.
Sakaguči prvýkrát popísal tieto špeciálne bunky v roku 1995, keď zistil, že zabraňujú imunitnému systému útočiť na vlastné tkanivá. O niekoľko rokov neskôr Brunkowová a Ramsdell odhalili, že za správnu funkciu týchto buniek je zodpovedný gén Foxp3, ktorého mutácie vedú k vážnym imunitným poruchám.
Ich objavy otvorili cestu k vývoju nových liekov a terapií, ktoré sú dnes vo fáze klinických testov. Podľa Nobelovho výboru ide o „zásadný prínos k pochopeniu fungovania imunity a prevencie autoimunitných ochorení.“