Domov
TASR
dnes 7. októbra 2025 o 6:22
Čas čítania 0:28

Pozor na podvodné cestovky. Tieto weby ponúkajú lacné zájazdy, asociácia pred nimi varuje

Kategória:
Slovensko
Pozor na podvodné cestovky. Tieto weby ponúkajú lacné zájazdy, asociácia pred nimi varuje
Zdroj: Pexels/Daria Shevtsova

Niektoré stránky využívajú zahraničné falošné údaje a zneužívajú mená známych cestoviek.

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) varuje verejnosť pred podozrivo lacnými zájazdmi na webových stránkach bez histórie, recenzií a jasného vlastníctva. Generálny tajomník SACKA Radoslav Oliver Košík upozornil, že aj napriek opakovaným výstrahám sa stále stretávajú s prípadmi podvodov.

Medzi weby, ktoré vykazovali podozrivé znaky, patria napríklad airtravel.sk, travelcom.sk, suntours.sk, travelokno.sk či tourpack.sk. Problémom je najmä neoveriteľný zahraničný podnikateľ, často zneužívajúci obchodné názvy známych cestoviek. Klienti, ktorí sa stali obeťami, by mali ihneď kontaktovať políciu. Podľa odhadov SACKA dosahuje škoda pri jednom podvodnom webe viac ako 100 000 eur, pričom mnohí spotrebitelia ohlásenie zanedbávajú.

SACKA odporúča využívať Zoznam cestovných kancelárií Slovenskej obchodnej inšpekcie a zoznam členov SACKA ako bezpečné a overené zdroje pri nákupe dovolenky.

letisko
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
