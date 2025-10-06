Kategórie
Natália Mišániová
dnes 6. októbra 2025 o 11:51
Čas čítania 0:28

Prokurátor zrušil ďalšie obvinenie čurillovcov, označil ho za nezákonné

Prokurátor zrušil ďalšie obvinenie čurillovcov, označil ho za nezákonné
Zdroj: Facebook/Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR

Advokát oboch policajtov tvrdil, že konali v súlade so zákonom a k žiadnemu trestnoprávnemu porušeniu nedošlo.

Bývalí operatívci NAKA, Branislav Dunčko a Róbert Magula, mali podľa policajnej inšpekcie oklamať sudcu, aby získali súhlas na odposluchy. Dozorový prokurátor ich však stíhanie zastavil a obvinenia označil za nezákonné, informovali o tom aktuality.sk.

Policajná inšpekcia pôvodne obvinila Dunčka a Magulu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti pri nasadzovaní odposluchov v roku 2019 v prípade známej zločineckej skupiny zo západného Slovenska. Advokát oboch policajtov tvrdil, že konali v rámci zákona a žiadne trestnoprávne porušenie sa nestalo.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok označil pôvodné obvinenie za škandál a podporil rozhodnutie postaviť operatívcov mimo služby. Ide už o siedme zrušené obvinenie z dielne policajnej inšpekcie, pričom väčšinu rušili dozoroví prokurátori a dve priamo generálny prokurátor.

Obvinení policajti Branislav Dunčko (vľavo) a Róbert Maguľa (v strede).
Obvinení policajti Branislav Dunčko (vľavo) a Róbert Maguľa (v strede). Zdroj: TASR/ Ondrej Hercegh
Náhľadový obrázok: TASR/ Ondrej Hercegh
