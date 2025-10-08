Živnostníci už nebudú platiť transakčnú daň, novelu podpísal prezident.
- Živnostníci a ďalšie fyzické osoby podnikatelia nebudú od nového roka platiť transakčnú daň. Novelu zákona o dani z finančných transakcií podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
- Transakčnú daň budú po novom platiť už iba právnické osoby. Oslobodené od nej budú fyzické osoby podnikatelia, ktoré v súčasnosti túto daň tiež platia.
- Zmena bude nakoniec platiť od začiatku budúceho roka. Podrobnejšie informácie o zmenách pre živnostníkov si prečítaš v našom článku.
Širší kontext: Predkladatelia z koaličnej SNS pôvodne navrhovali, aby transakčnú daň neplatili živnostníci ani malé firmy s obratom do 100-tisíc eur. Zmeny mali platiť už od októbra tohto roka. Ministerstvo financií SR s návrhom v minulosti nesúhlasilo. Predkladatelia s rezortom financií viackrát rokovali a avizovali, že po vzájomnej dohode predložia zmeny, ktoré novelu upravia.
Poslanci tak pri záverečnom hlasovaní schválili rozsiahly pozmeňujúci návrh Adama Lučanského. Pozmeňujúci návrh priniesol aj viaceré technické úpravy zákona. Dopĺňa napríklad definície pojmov ako preúčtovaný náklad a stála prevádzkareň, keďže v praxi vznikali viaceré nejasnosti.
Upravuje tiež definíciu daňovníka a zavádza rozdelenie na daňovníkov s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou. Spresňuje aj zoznam subjektov naviazaných na rozpočet verejnej správy, ktoré sú vylúčené z okruhu daňovníkov, či použitie platobnej karty na účely tohto zákona.
