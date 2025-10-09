Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa má zvýšiť.
- Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa má zvýšiť.
- Po novom by ju každých päť rokov museli absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti.
- Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Stojí za ňou koaličný poslanec Národnej rady SR Ľubomír Vážny.
Citát: „Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo, zo 65 na 70 rokov,“ argumentoval.
Širší kontext: Vodiči po dosiahnutí veku 80 rokov by museli v prípade schválenia zmeny absolvovať prehliadku každého 2,5 roka. Poslanec chce novelou zároveň odstrániť duplicitu pri lekárskych prehliadkach. Navrhol preto, aby sa vodičom akceptovala aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ak bola vykonaná v roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke. „Takúto preventívnu prehliadku možno považovať za náhradu len vtedy, ak fyzická osoba o jej vykonanie výslovne požiada a lekár vykoná všetky úkony ustanovené na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vodiča,“ ozrejmil.
Novela má tiež zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Má sa ňou v zákone definovať hodnota rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu. Vážny to odôvodňoval narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom. „Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal.
Prečítaj si aj tieto články: