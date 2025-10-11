Fico kritizoval orgány činné v trestnom konaní aj generálneho prokurátora.
- Premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico počas sobotňajšieho snemu strany opäť zaútočil na orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Tvrdil, že ich činnosť je selektívna a že nekonajú v prípadoch porušovania zákonov zo strany „protivládnych aktérov“.
- Zároveň hovoril o zneužívaní trestnej politiky štátu v rokoch 2020 až 2023 proti vtedajšej opozícii.
- Delegátom navrhol, aby snem schválil uznesenie, v ktorom strana vyjadrí poľutovanie nad postupom OČTK.
Širší kontext: Fico počas prejavu povedal, že vláda nemá pod kontrolou ministerstvo vnútra a podľa neho chýbajú „aktívnejší ľudia, ktorí by viedli vyšetrovateľov“. Vyhlásil, že nechce nikoho zatvárať, no žiada, aby sa „na svetlo Božie dostali hrôzy, ktoré sa diali v minulosti“. Dodal, že nebude nikomu dávať pokyny na stíhanie, ale strana podľa neho nemôže mlčať. Kritizoval aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý podľa neho nereagoval na informácie zo septembrovej tlačovej konferencie Smeru o údajnom zneužívaní štátnych peňazí.
Na Ficove slová reagoval Maroš Žilinka otvoreným listom. Premiérovi odkázal, že spochybňovanie činnosti prokuratúry len preto, že jej postupy nevyhovujú politickým predstavám, považuje za nebezpečné. „Jediným imperatívom pre OČTK je a bude zákon, nie želania politikov,“ zdôraznil Žilinka. Tvrdí, že OČTK v predmetnej veci konajú a nemajú povinnosť informovať premiéra o priebehu vyšetrovania.
Generálny prokurátor označil Ficove útoky za manipulatívne a škodlivé. Upozornil, že takéto vyhlásenia znižujú dôveru verejnosti v zákonnosť a spravodlivosť. Žilinka pripomenul, že štátne orgány majú povinnosť bez meškania nahlásiť podozrenie zo spáchania trestného činu, ak sa o ňom dozvedia.
