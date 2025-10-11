mBank plánuje v nedeľu modernizáciu systémov.
Banka mBank oznámila plánovanú technickú odstávku svojich systémov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12. októbra 2025 od 2:30 do 10:00. Banka počas tohto času vykoná rozsiahlu aktualizáciu, ktorá má zlepšiť fungovanie jej služieb.
Počas odstávky nebudú fungovať viaceré kľúčové služby, vrátane:
- internet bankingu,
- mobilnej aplikácie,
- SEPA platieb,
- odosielania a prijímania SEPA okamžitých platieb,
- systému žiadostí o produkty,
- SMS služieb a
- mLinky.
Klienti nebudú môcť zaplatiť kartou na internete, preto mBank odporúča vopred si zabezpečiť hotovosť alebo využiť platby mimo uvedeného času.
Po ukončení odstávky môže byť potrebné aktualizovať stránku internet bankingu pomocou klávesovej skratky Ctrl + F5, aby sa načítala aktuálna verzia. Banka služby plánuje spustiť späť do prevádzky čo najskôr po ukončení modernizácie.
11. októbra 2025 o 13:10 Čas čítania 0:37 SNS chce, aby niektorí živnostníci neplatili odvody. Oslobodenie by sa týkalo tých s príjmom do 10-tisíc eur ročne
11. októbra 2025 o 12:30 Čas čítania 1:14 Z liečebne v Prahe ušiel nebezpečný muž. V minulosti sekerou zaútočil na ženu s kočiarom