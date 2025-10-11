Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 11. októbra 2025 o 15:51
Čas čítania 0:30

Po víkende sa výrazne ochladí. Na viacerých miestach sa môže objaviť sneženie

Kategória:
Slovensko
Po víkende sa výrazne ochladí. Na viacerých miestach sa môže objaviť sneženie
Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

Po víkende sa ochladí a na horách sa objavia snehové vločky.

Počasie sa cez víkend výraznejšie meniť nebude. Naďalej zostávame pod vplyvom chladnejšieho a vlhkejšieho severného prúdenia, ktoré prináša typicky jesenné, oblačné a miestami upršané počasie, informuje portál iMeteo.

Nedeľa bude stále prevažne oblačná, no zrážok už bude menej ako v sobotu. Prehánky sa vyskytnú len výnimočne. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať od 11 do 17 °C, čo znamená mierne ochladenie, najmä v porovnaní so sobotou, keď teploty v niektorých polohách vystúpia do 19 °C.

Po víkende sa situácia začne opäť meniť. V pondelok sa od severu priblíži ďalší studený front, ktorý postupne prinesie dážď. Za ním sa k nám dostane chladnejší vzduch, a preto sa od utorka očakáva ďalšie zníženie teplôt. Na našich horách sa dokonca môžu objaviť aj snehové vločky.

11. októbra 2025 o 9:05 Slovensko zasiahla silná víchrica. Vietor na severe dosahuje rýchlosť až 135 km/h
11. októbra 2025 o 13:50 Fico sa pustil do orgánov činných v trestnom konaní. Žilinka mu poslal tvrdú odpoveď
11. októbra 2025 o 13:10 SNS chce, aby niektorí živnostníci neplatili odvody. Oslobodenie by sa týkalo tých s príjmom do 10-tisíc eur ročne
SNEH TATRY, SNEŽENIE
Zdroj: PxHere
počasie Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Veronika Mihaliková
