Po víkende sa ochladí a na horách sa objavia snehové vločky.
Počasie sa cez víkend výraznejšie meniť nebude. Naďalej zostávame pod vplyvom chladnejšieho a vlhkejšieho severného prúdenia, ktoré prináša typicky jesenné, oblačné a miestami upršané počasie, informuje portál iMeteo.
Nedeľa bude stále prevažne oblačná, no zrážok už bude menej ako v sobotu. Prehánky sa vyskytnú len výnimočne. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať od 11 do 17 °C, čo znamená mierne ochladenie, najmä v porovnaní so sobotou, keď teploty v niektorých polohách vystúpia do 19 °C.
Po víkende sa situácia začne opäť meniť. V pondelok sa od severu priblíži ďalší studený front, ktorý postupne prinesie dážď. Za ním sa k nám dostane chladnejší vzduch, a preto sa od utorka očakáva ďalšie zníženie teplôt. Na našich horách sa dokonca môžu objaviť aj snehové vločky.