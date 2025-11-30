Kategórie
Natália Mišániová
dnes 30. novembra 2025 o 15:02
Čas čítania 0:28

Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť

Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Poplatky sú prípustné len pri nadštandardných alebo súkromných službách.

Najčastejším typom poplatku, s ktorým sa pacienti stretávajú, je úhrada za prednostné vyšetrenie – teda za skorší termín alebo rýchlejšie vybavenie. Zákon však jasne stanovuje, že pri výkonoch hradených z verejného zdravotného poistenia nemôže byť poskytnutie starostlivosti podmienené doplatkom od pacienta.

Poplatky sú prípustné len v prípade nadštandardných služieb, napríklad mimo bežných ordinačných hodín alebo v rámci súkromnej starostlivosti, ktorá nie je hradená poisťovňou. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozorňuje, že súčasná prax mnohých ambulancií pôsobí ako „poplatková fantázia“ a vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby zaviedlo jednotný a transparentný systém poplatkov. Tak by pacienti jasne vedeli, za čo a prečo platia a aké majú alternatívy.

Pozri si kompletný prehľad poplatkov, ktoré Slováci často platia aj keď majú byť zadarmo. 
Ilustračná foto.
Zdroj: TASR / Daniel Stehlík
