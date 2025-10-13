Polícia momentálne vykonáva prvotné úkony.
V obci Dolná Streda v okrese Galanta došlo v noci z nedele na pondelok (13. októbra) k brutálnemu útoku. Podľa predbežných informácií napadli 56-ročného muža, ktorý utrpel zranenia krku a chrbta spôsobené pravdepodobne nožom, informovala polícia.
Podozrivú osobu policajti na mieste chytili a zadržali. Vyšetrovanie prípadu prevzal krajský vyšetrovateľ. Polícia momentálne vykonáva úkony, ktoré majú pomôcť určiť právnu kvalifikáciu skutku, informoval o tom web tvnoviny.sk.
