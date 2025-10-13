Kategórie
Natália Mišániová
dnes 13. októbra 2025 o 13:03
Čas čítania 0:16

Brutálny útok v Dolnej Strede: 56-ročného muža napadol páchateľ nožom

Slovensko
Brutálny útok v Dolnej Strede: 56-ročného muža napadol páchateľ nožom
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Polícia momentálne vykonáva prvotné úkony.

V obci Dolná Streda v okrese Galanta došlo v noci z nedele na pondelok (13. októbra) k brutálnemu útoku. Podľa predbežných informácií napadli 56-ročného muža, ktorý utrpel zranenia krku a chrbta spôsobené pravdepodobne nožom, informovala polícia.

Podozrivú osobu policajti na mieste chytili a zadržali. Vyšetrovanie prípadu prevzal krajský vyšetrovateľ. Polícia momentálne vykonáva úkony, ktoré majú pomôcť určiť právnu kvalifikáciu skutku, informoval o tom web tvnoviny.sk.

policia, paska
Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj (Facebook)
Krimi Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Pavol Zachar
Späť
Zdieľať
Diskusia