Obec a poľovnícke združenie odporúčajú obyvateľom zvýšiť opatrnosť.
V blízkosti jazera za bažantnicou v obci Starý Tekov v okrese Levice sa pohybuje medveď. Pohyb medveďa hnedého bol zaznamenaný v noci z nedele (12. 10.) na pondelok. Obec upozorňuje občanov, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v blízkosti rieky Hron a mimo zastavaného územia.
Poľovnícke združenie úsek monitoruje a aktuálne vykonáva potrebné opatrenia. Verejnosti odporúča nepohybovať sa v okolí jazera a popri rieke.
12. októbra 2025 o 8:47 Čas čítania 0:25 Medvedica napadla na Liptove dvoch poľovníkov. Jeden z nich ju v sebaobrane zastrelil
10. októbra 2025 o 9:55 Čas čítania 0:17 V meste na severe Slovenska videli medveďa. Okamžite vydali bezpečnostné opatrenia