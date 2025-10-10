Medveď sa pohyboval v blízkosti sídliska.
Vo štvrtok večer 9. októbra v Kežmarku v lokalite Nového cintorína a areálu Štart nad sídliskom Sever spozorovali medveďa. Mesto vykonalo okamžite kroky k zvýšeniu bezpečnosti na tomto území a samospráva vydala varovanie, informuje oficiálna stránka mesta Kežmarok na Facebooku.
V prípade stretnutia so šelmou radia zachovať pokoj a nesnažiť sa medveďa provokovať. Ľudia by sa podľa usmernení mali pomaly vzdialiť a vyhnúť sa náhlym pohybom, ktoré by mohli zviera vyľakať.
