Katarina Jánošíková
dnes 10. októbra 2025 o 9:55
Čas čítania 0:17

V meste na severe Slovenska videli medveďa. Okamžite vydali bezpečnostné opatrenia

Kategória:
Slovensko
V meste na severe Slovenska videli medveďa. Okamžite vydali bezpečnostné opatrenia
Zdroj: Z archívu Patrika Paulínyho

Medveď sa pohyboval v blízkosti sídliska.

Vo štvrtok večer 9. októbra v Kežmarku v lokalite Nového cintorína a areálu Štart nad sídliskom Sever spozorovali medveďa. Mesto vykonalo okamžite kroky k zvýšeniu bezpečnosti na tomto území a samospráva vydala varovanie, informuje oficiálna stránka mesta Kežmarok na Facebooku.

V prípade stretnutia so šelmou radia zachovať pokoj a nesnažiť sa medveďa provokovať. Ľudia by sa podľa usmernení mali pomaly vzdialiť a vyhnúť sa náhlym pohybom, ktoré by mohli zviera vyľakať.

Nemám pocit, že by na mňa medveď vyskakoval z každej kosodreviny, reaguje filmár na otázku o premnožení medveďov.
Nemám pocit, že by na mňa medveď vyskakoval z každej kosodreviny, reaguje filmár na otázku o premnožení medveďov. Zdroj: Z archívu Patrika Paulínyho
3. októbra 2025 o 18:40 Čas čítania 0:30 MAPA: Tu všade na Slovensku videli medveďa. Na niektorých miestach aj útočil MAPA: Tu všade na Slovensku videli medveďa. Na niektorých miestach aj útočil
1. októbra 2025 o 10:50 Čas čítania 0:22 V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
30. septembra 2025 o 17:32 Čas čítania 0:19 V meste na východe Slovenska spozorovali medvedicu s mláďatami. Polícia varuje obyvateľov V meste na východe Slovenska spozorovali medvedicu s mláďatami. Polícia varuje obyvateľov
medvede Medvede na Slovensku
Náhľadový obrázok: TASR/Milan Kapusta
