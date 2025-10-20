Výstrahy platia takmer celý deň.
V niektorých okresoch Slovenska môže byť v pondelok (20. 10.) veternejšie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré lokality výstrahu prvého stupňa pred vetrom. Má platiť od 13.00 h až do utorka (21. 10.). Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha platí pre okresy Bratislava, Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec, Zlaté Moravce, Nitra, Levice a Topoľčany. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodal ústav.
