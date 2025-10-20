Mužovi hrozí až trojročný trest odňatia slobody.
44-ročný muž z Kežmarku sa v skorých ranných hodinách krátko po polnoci telefonicky vyhrážal službukonajúcemu lekárovi v popradskej nemocnici. Počas hovoru tvrdil, že si zistí adresu lekára a plánuje si naňho počkať doma, čím spôsobil vážne obavy o jeho bezpečnosť. Polícia okamžite zasiahla a muža v krátkom čase zadržala, informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.
Následne ho obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Momentálne je umiestnený v cele policajného zaistenia, kde čaká na ďalšie právne kroky. Za svoje konanie môže podľa platnej legislatívy čeliť trestu odňatia slobody v rozsahu od šiestich mesiacov až po tri roky. Polícia zároveň zdôrazňuje, že podobné správanie je veľmi vážne a dôsledne sa postará o ochranu ohrozených osôb.