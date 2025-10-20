Jednu osobu museli letecky previezť do nemocnice.
V obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš došlo včera podvečer k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zranilo šesť ľudí. Podľa polície vodič vozidla Nissan pri jazde smerom Hybe – Čertovica nesprávne predbiehal kolónu áut a čelne narazil do dvoch protiidúcich vozidiel.
Odrazený automobil následne narazil do zadnej časti ďalšieho auta, ktorého vodič odbočoval na Kráľovú Lehotu, informovala Polícia SR na sociálnej sieti.
Na mieste okamžite zasahovali všetky záchranné zložky. Jednu osobu s vážnymi zraneniami letecky previezli do nemocnice. Polícia potvrdila, že u všetkých štyroch vodičov dychové skúšky nepreukázali prítomnosť alkoholu.
„Nezodpovedné predbiehanie môže mať tragické následky. Apelujeme na vodičov, aby predbiehali len v bezpečných podmienkach a nepreceňovali svoje schopnosti,“ upozorňuje polícia.