Neďaleko miesta udalosti služobný pes našiel kazetu z bankomatu.
Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. Vyšetruje poškodenie vstupu do banky a bankomatu v košickej mestskej časti Západ. Po páchateľoch pátra. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Hliadky smerovali na miesto v utorok po 4.00 h. „Na mieste stále prebiehajú procesné úkony, policajti miesto činu dokumentujú a zhromažďujú všetky dostupné informácie,“ uvádza.
Spresnila, že došlo k rozbitiu sklenenej výplne vstupných dverí do jednej z pobočiek banky a k poškodeniu bankomatu nachádzajúceho sa vo vnútri. „Na zaistenie stôp bolo prehľadané nielen bezprostredné, ale aj širšie okolie miesta činu, a to za pomoci služobných psov. Neďaleko miesta udalosti služobný pes našiel kazetu z bankomatu,“ dodala polícia.
Polícia dôkladne preveruje všetky získané informácie.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. Bližšie a podrobnejšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť,“ uviedla Ivanová.
Verejnosť zároveň žiada, aby informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení prípadu, oznámila na linke 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom útvare.