Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 23. septembra 2025 o 11:30
Čas čítania 0:30

Šutaj Eštok tají, kto cestoval v čase futbalu vládnym špeciálom do Nemecka. Žilinka preto podáva žalobu

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Šutaj Eštok tají, kto cestoval v čase futbalu vládnym špeciálom do Nemecka. Žilinka preto podáva žalobu
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Na štadióne vo Frankfurte sedeli viacerí politici, nie je však jasné, či leteli vládnym lietadlom. Generálna prokuratúra chce, aby to preskúmal súd.

  • Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odmietol protest generálnej prokuratúry, ktorá žiadala zverejniť, kto sedel vo vládnom lietadle na ceste do Frankfurtu v júni 2024.
  • Maroš Žilinka na Facebooku informoval, že generálna prokuratúra preto podáva spávnu žalobu na Správny súd v Bratislave

Širší kontext: Vládne lietadlo Airbus A-319 odletelo 17. júna 2024 z Bratislavy do Frankfurtu, kde slovenská futbalová reprezentácia odohrala prvý zápas na majstrovstvách Európy. Po večernom zápase sa špeciál vrátil späť na Slovensko.

Na tribúne štadióna vo Frankfurte sedeli viacerí slovenskí politici – predseda SNS Andrej Danko, predseda parlamentu Peter Žiga, minister práce Erik Tomáš aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Nie je však známe, či na cestu využili práve vládny špeciál. Minister vnútra totiž odmietol zverejniť informácie o pasažieroch lietadla.

Prečítaj si aj tieto články:

20. septembra 2025 o 17:30 Čas čítania 1:13 Fico tvrdí, že Žilinka je nervózny. Prokurátor mu poslal odkaz: „Ja neotáčam bicykel a na rozdiel od iných neotáčam ani nič iné“ Fico tvrdí, že Žilinka je nervózny. Prokurátor mu poslal odkaz: „Ja neotáčam bicykel a na rozdiel od iných neotáčam ani nič iné“
18. júna 2024 o 9:23 Čas čítania 1:11 Danko, Žiga aj Šutaj Eštok fandili Slovákom priamo vo Frankfurte. V rovnakom čase tam bol vládny špeciál, pracovný program nemali Danko, Žiga aj Šutaj Eštok fandili Slovákom priamo vo Frankfurte. V rovnakom čase tam bol vládny špeciál, pracovný program nemali
23. septembra 2025 o 5:55 Čas čítania 0:45 Štát v čase konsolidácie kúpil luxusnú vilu za 2,5 milióna neďaleko Bratislavského hradu. Stále nie je jasné, kto v nej bude bývať Štát v čase konsolidácie kúpil luxusnú vilu za 2,5 milióna neďaleko Bratislavského hradu. Stále nie je jasné, kto v nej bude bývať
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Maroš Žilinka Matúš Šutaj Eštok Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Jakub Kotian
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
včera o 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred hodinou
Žiaci budú povinne maturovať aj z matematiky. Pribudne aj nový druh stredných škôl
Žiaci budú povinne maturovať aj z matematiky. Pribudne aj nový druh stredných škôl
včera o 14:47
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
dnes o 08:21
Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov
Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov
včera o 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
dnes o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
včera o 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 14:47
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
včera o 18:01
Vodiči si na úsek D1 Hubová – Ivachnová počkajú. Otvorenie diaľnice sa posunie o niekoľko mesiacov
Vodiči si na úsek D1 Hubová – Ivachnová počkajú. Otvorenie diaľnice sa posunie o niekoľko mesiacov
pred 2 dňami
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
17. 9. 2025 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 4 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
18. 9. 2025 10:24
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
16. 9. 2025 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
17. 9. 2025 7:35
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Lifestyle news
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu pred 52 minútami
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars pred hodinou
Prichádzajú skôr, než sa čakalo. Toto sú noví farmári, ktorí rozvíria život na statku pred 2 hodinami
Slovenka Petra Kovacs predviedla kolekciu na London Fashion Weeku. Na jej prehliadke sa objavil Johnny Depp pred 3 hodinami
Najprestížnejšie futbalové ceny sú rozdané. Zlatú loptu 2025 získal krídelník Paris Saint-Germain dnes o 08:53
Jimmy Kimmel je späť. Disney zmenilo rozhodnutie a po týždňovej pauze obnovuje talkshow dnes o 07:54
Čínska automobilka si pripísala svetový rekord. Pozri sa na vozidlo, ktoré dosiahlo zatiaľ najvyššiu rýchlosť v histórii včera o 19:13
Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi včera o 18:27
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams včera o 17:40
Mali len 13 rokov, keď im kyberšikana zničila mladosť. Pravda o agresorovi všetkých šokovala, ukazuje dokument Netflixu včera o 16:42
Slovensko Všetko
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 24 minútami
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Webovú stránku na kontrolu priestupkov spravuje Ministerstvo vnútra SR.
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
dnes o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Žiaci budú povinne maturovať aj z matematiky. Pribudne aj nový druh stredných škôl
pred hodinou
Žiaci budú povinne maturovať aj z matematiky. Pribudne aj nový druh stredných škôl
Marta Šimečková odmieta obvinenia z podvodov. Podáva trestné oznámenie za urážanie
pred 2 hodinami
Marta Šimečková odmieta obvinenia z podvodov. Podáva trestné oznámenie za urážanie
Štát v čase konsolidácie kúpil luxusnú vilu za 2,5 milióna neďaleko Bratislavského hradu. Stále nie je jasné, kto v nej bude bývať
dnes o 05:55
Štát v čase konsolidácie kúpil luxusnú vilu za 2,5 milióna neďaleko Bratislavského hradu. Stále nie je jasné, kto v nej bude bývať
Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov
dnes o 08:21
Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov
Zahraničie Všetko
EÚ a Ukrajina rokujú o „múre proti dronom“. Slovensko a Maďarsko pozvánku nedostali
pred 3 hodinami
EÚ a Ukrajina rokujú o „múre proti dronom“. Slovensko a Maďarsko pozvánku nedostali
pred 4 dňami
Zelenskyj reaguje na ruské stíhačky, ktoré narušili vzdušný priestor Estónska. Spojencom posiela silný odkaz
pred 4 dňami
Estónskom to neskončilo. Ruské stíhačky narušili zónu nad poľskou plošinou v Baltskom mori
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
24. 8. 2025 9:34
Káva zdražela o polovicu. Dôvodmi sú klimatická kríza aj Trumpove clá

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
včera o 06:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore hovorí o výzvach, ktorým mesto čelí – od parkovania cez dopravu a cyklotrasy až po revitalizáciu verejných priestorov.
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia