Na štadióne vo Frankfurte sedeli viacerí politici, nie je však jasné, či leteli vládnym lietadlom. Generálna prokuratúra chce, aby to preskúmal súd.
- Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odmietol protest generálnej prokuratúry, ktorá žiadala zverejniť, kto sedel vo vládnom lietadle na ceste do Frankfurtu v júni 2024.
- Maroš Žilinka na Facebooku informoval, že generálna prokuratúra preto podáva spávnu žalobu na Správny súd v Bratislave
Širší kontext: Vládne lietadlo Airbus A-319 odletelo 17. júna 2024 z Bratislavy do Frankfurtu, kde slovenská futbalová reprezentácia odohrala prvý zápas na majstrovstvách Európy. Po večernom zápase sa špeciál vrátil späť na Slovensko.
Na tribúne štadióna vo Frankfurte sedeli viacerí slovenskí politici – predseda SNS Andrej Danko, predseda parlamentu Peter Žiga, minister práce Erik Tomáš aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Nie je však známe, či na cestu využili práve vládny špeciál. Minister vnútra totiž odmietol zverejniť informácie o pasažieroch lietadla.
Prečítaj si aj tieto články: