Emaily informujú o nároku na vrátenie dane.
V poslednom čase sa začali šíriť e-maily, v ktorých sa podvodníci vydávajú za Finančnú správu SR. Odosielatelia v nich informujú o nároku na vrátenie dane a vyzývajú na preklik cez odkaz alebo vyplnenie osobných údajov.
Na čo si treba dávať pozor:
- Skontroluj si odosielateľa (ak je správa originálna, odosielateľ bude financnasprava.sk).
- Určite neklikaj na odkazy v podozrivých správach.
- Neposkytuj osobné alebo bankové údaje.
- Ak máš pochybnosti, kontaktuj Finančnú správu SR prostredníctvom oficiálnych kontaktov na www.financnasprava.sk.
- Finančná správa zasiela oznámenia výlučne cez oficiálne kanály – portál Finančnej správy, eSlužby alebo prostredníctvom ÚPVS.
21. októbra 2025 o 13:53 Čas čítania 2:12 Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur
21. októbra 2025 o 13:39 Čas čítania 0:32 Úrady vyhlásili mimoriadnu situáciu. Valaskú pohltil oheň, požiar zasiahol 16 bytov