Katarína Jánošíková
dnes 21. októbra 2025 o 19:01
Čas čítania 0:22

Slovákov zasiahli podvodné maily od „finančnej správy". Takto ich môžeš jednoducho odhaliť

Slovákov zasiahli podvodné maily od „finančnej správy“. Takto ich môžeš jednoducho odhaliť
Zdroj: Facebook/ Finančná správa

Emaily informujú o nároku na vrátenie dane.

V poslednom čase sa začali šíriť e-maily, v ktorých sa podvodníci vydávajú za Finančnú správu SR. Odosielatelia v nich informujú o nároku na vrátenie dane a vyzývajú na preklik cez odkaz alebo vyplnenie osobných údajov.

Na čo si treba dávať pozor:

  • Skontroluj si odosielateľa (ak je správa originálna, odosielateľ bude financnasprava.sk).
  • Určite neklikaj na odkazy v podozrivých správach.
  • Neposkytuj osobné alebo bankové údaje.
  • Ak máš pochybnosti, kontaktuj Finančnú správu SR prostredníctvom oficiálnych kontaktov na www.financnasprava.sk.
  • Finančná správa zasiela oznámenia výlučne cez oficiálne kanály – portál Finančnej správy, eSlužby alebo prostredníctvom ÚPVS.
podvod
Zdroj: Facebook/ Finančná správa
Podvod Správy z domova
