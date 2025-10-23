Kategórie
TASR
dnes 23. októbra 2025 o 7:10
Čas čítania 0:50

EÚ sprísňuje pravidlá pre vodičov: Nové skúšky, lekárske prehliadky a dvojročná skúšobná lehota

EÚ sprísňuje pravidlá pre vodičov: Nové skúšky, lekárske prehliadky a dvojročná skúšobná lehota
Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Pred vydaním alebo predĺžením preukazu bude povinná lekárska prehliadka vrátane vyšetrenia zraku a srdcovocievneho systému.

Poslanci Európskeho parlamentu schválili v Štrasburgu novelu pravidiel o vodičských preukazoch, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť počet dopravných nehôd.

Nové testy budú obsahovať otázky o rizikách mŕtveho uhla, správnom používaní asistenčných systémov, bezpečnom otváraní dverí či telefonovaní počas jazdy. Dôraz sa kladie aj na ohľaduplnosť voči chodcom, cyklistom a iným zraniteľným účastníkom premávky.

Platnosť vodičských preukazov bude vo všetkých členských štátoch 15 rokov pre osobné autá a motocykle a 5 rokov pre kamióny a autobusy. Krajiny môžu skrátiť platnosť preukazov pre vodičov nad 65 rokov a podmieniť ju častejšími lekárskymi kontrolami.

Zavádza sa dvojročná skúšobná lehota aj prísnejšie pravidlá

Pred vydaním alebo predĺžením preukazu bude povinná lekárska prehliadka vrátane vyšetrenia zraku a srdcovo-cievneho systému. Zavádza sa aj dvojročná skúšobná lehota pre nových vodičov s prísnejšími pravidlami a možnosť získať vodičský preukaz na auto už v 17 rokoch (s dozorom do 18 rokov). Profesionálni vodiči budú môcť získať preukaz na kamión od 18 a na autobus od 21 rokov po splnení podmienok odbornej spôsobilosti.

Novinkou bude aj digitálny vodičský preukaz v mobile, ktorý má postupne nahradiť klasický plastový formát, hoci vodiči si ho budú môcť naďalej vyžiadať. Členské štáty majú tri roky na zapracovanie zmien do zákonov a ďalší rok na ich praktické zavedenie.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
