dnes 22. októbra 2025 o 8:42
Čas čítania 1:19

Veľké zmeny v školstve: Zmení sa povinné vzdelávanie pre trojročné deti, pribudne maturita z matematiky aj nové školy

Veľké zmeny v školstve: Zmení sa povinné vzdelávanie pre trojročné deti, pribudne maturita z matematiky aj nové školy
Zdroj: TASR - Dano Veselský

Novela prináša aj zmeny vo financovaní škôl a skrátenie dĺžky niektorých štúdií.

Od septembra 2027 bude povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti, od roku 2028 aj pre trojročné. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Rodičia si budú môcť zvoliť medzi dochádzkou do materskej školy (minimálne tri hodiny denne) alebo domácim vzdelávaním, ktoré stačí oznámiť obci. Na domáce vzdelávanie postačí, ak má rodič aspoň výučný list. Materská škola bude po štvrtom roku veku dieťaťa posudzovať úroveň jeho vedomostí, ak nebude dostačujúca, rodič bude musieť dieťa prihlásiť do MŠ do 15 dní.

Povinná maturita z matematiky

Novela zároveň zavádza povinnú maturitu z matematiky pre žiakov gymnázií a odborných škôl s praxou, s cieľom posilniť matematickú gramotnosť a reagovať na potreby trhu práce. Netýka sa umeleckých, športových a niektorých odborných škôl. Nové pravidlá budú platiť pre študentov, ktorí nastúpia do prvého ročníka od 1. septembra 2027.

Vznikne stredná priemyselná škola

Od 1. januára 2026 vznikne na Slovensku nový typ strednej školy, stredná priemyselná škola, ktorá sa oddelí od súčasných stredných odborných škôl. Cieľom je lepšie pripraviť študentov na špecializované technické povolania v oblastiach ovplyvnených digitalizáciou, automatizáciou a rozvojom umelej inteligencie.

21. októbra 2025 o 18:34 Čas čítania 8:09 Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili

Novela školského zákona zároveň skracuje dĺžku pomaturitného špecializačného štúdia z dvoch na jeden rok a vyššieho odborného štúdia z troch na dva roky. Nový systém má umožniť aj uznávanie vzdelávacích výstupov a kvalifikácií v rámci prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

Zníži sa normatívny príspevok

Rozšíri sa okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku pre školy. Súkromným a cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejní poskytovatelia vzdelávania, sa príspevok zníži o 20 %. Cieľom je zjednotiť podmienky financovania škôl podľa miery poskytovania vzdelávania vo verejnom záujme.

O 15 % sa zníži príspevok aj zariadeniam poradenstva a prevencie, ak nebudú spĺňať stanovené štandardy alebo počet odborných zamestnancov.

Nová legislatíva mení aj spôsob výpočtu príspevku pre materské, základné a stredné školy, bude závisieť od počtu detí alebo žiakov, normatívu a stupňa vzdelávania. Pri materských školách sa zohľadní veľkosť podľa počtu detí v obci. Ruší sa doterajšie rozlišovanie podľa veľkosti školy či teplotných podmienok.

22. októbra 2025 o 7:22 Čas čítania 0:39 PRIESKUM: Väčšina Slovákov odmieta predĺženie volebného obdobia. Výnimkou sú voliči Smeru-SD PRIESKUM: Väčšina Slovákov odmieta predĺženie volebného obdobia. Výnimkou sú voliči Smeru-SD
22. októbra 2025 o 6:28 Čas čítania 0:25 Štát sa zbavuje majetku: V ponuke je pojazdná Škoda OCTAVIA za necelých 1 800 € Štát sa zbavuje majetku: V ponuke je pojazdná Škoda OCTAVIA za necelých 1 800 €
22. októbra 2025 o 5:44 Čas čítania 0:18 Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Drucker
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer
