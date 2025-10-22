Novela prináša aj zmeny vo financovaní škôl a skrátenie dĺžky niektorých štúdií.
Od septembra 2027 bude povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti, od roku 2028 aj pre trojročné. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Rodičia si budú môcť zvoliť medzi dochádzkou do materskej školy (minimálne tri hodiny denne) alebo domácim vzdelávaním, ktoré stačí oznámiť obci. Na domáce vzdelávanie postačí, ak má rodič aspoň výučný list. Materská škola bude po štvrtom roku veku dieťaťa posudzovať úroveň jeho vedomostí, ak nebude dostačujúca, rodič bude musieť dieťa prihlásiť do MŠ do 15 dní.
Povinná maturita z matematiky
Novela zároveň zavádza povinnú maturitu z matematiky pre žiakov gymnázií a odborných škôl s praxou, s cieľom posilniť matematickú gramotnosť a reagovať na potreby trhu práce. Netýka sa umeleckých, športových a niektorých odborných škôl. Nové pravidlá budú platiť pre študentov, ktorí nastúpia do prvého ročníka od 1. septembra 2027.
Vznikne stredná priemyselná škola
Od 1. januára 2026 vznikne na Slovensku nový typ strednej školy, stredná priemyselná škola, ktorá sa oddelí od súčasných stredných odborných škôl. Cieľom je lepšie pripraviť študentov na špecializované technické povolania v oblastiach ovplyvnených digitalizáciou, automatizáciou a rozvojom umelej inteligencie.
Novela školského zákona zároveň skracuje dĺžku pomaturitného špecializačného štúdia z dvoch na jeden rok a vyššieho odborného štúdia z troch na dva roky. Nový systém má umožniť aj uznávanie vzdelávacích výstupov a kvalifikácií v rámci prvého stupňa vysokoškolského štúdia.
Zníži sa normatívny príspevok
Rozšíri sa okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku pre školy. Súkromným a cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejní poskytovatelia vzdelávania, sa príspevok zníži o 20 %. Cieľom je zjednotiť podmienky financovania škôl podľa miery poskytovania vzdelávania vo verejnom záujme.
O 15 % sa zníži príspevok aj zariadeniam poradenstva a prevencie, ak nebudú spĺňať stanovené štandardy alebo počet odborných zamestnancov.
Nová legislatíva mení aj spôsob výpočtu príspevku pre materské, základné a stredné školy, bude závisieť od počtu detí alebo žiakov, normatívu a stupňa vzdelávania. Pri materských školách sa zohľadní veľkosť podľa počtu detí v obci. Ruší sa doterajšie rozlišovanie podľa veľkosti školy či teplotných podmienok.