Prieskum agentúry NMS Global ukázal, že väčšina Slovákov odmieta, aby poslanci parlamentu zostali vo funkcii dlhšie. Podporu tomuto kroku vyjadrujú najmä voliči Smeru-SD.
Diskusia o potenciálnom predĺžení funkčného obdobia pre poslancov NR SR zo štyroch na päť rokov nezískala u občanov podľa prieskumu NMS Global pozitívnu odozvu.
Až 62 % Slovákov je proti predĺženiu poslaneckého mandátu, zmenu podporilo len 23 % opýtaných.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru-SD tvrdí, že štyri roky sú na realizáciu vládneho programu málo. Kritici však tento krok považujú za nebezpečný precedens, ktorý oslabuje demokratickú kontrolu.
Jediným voličským táborom, ktorý si želá dlhší mandát pre politikov, je Smer-SD. Predĺženie mandátu NR SR a vlády podporuje až 54 % ich voličov.
Podpora u koaličného partnera Hlas-SD je už výrazne nižšia – je to len 34 %. U voličov Progresívneho Slovenska a SaS podporuje dlhší mandát len približne 9 % a 18 %. Voliči KDH sú s podporou 23 % taktiež proti. Podobne nízku podporu vyjadrili aj voliči Republiky (24 %) a Hnutia SLOVENSKO (15 %). U Demokratov podporuje dlhší mandát 11 % voličov.