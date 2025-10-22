V prípade záujmu je potrebné reagovať na ponuku do siedmich pracovných dní.
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Levice ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva. Ide o automobil značky Škoda OCTAVIA s rokom výroby 2007. Auto má najazdených 235 101 km, platnú STK a emisnú kontrolu do 03.11.2025, farba je šedá metalíza.
V nádrži sa nachádza objem paliva v hodnote 84,16 €. Požadovaná cena za vozidlo je 1 610 € spolu s vypracovaním znaleckého posudku vo výške 149,42 €, informuje ŠVPS.sk
Správca majetku si vyhradzuje právo na odstúpenie od ponuky bez uvedenia dôvodu a v prípade záujmu je potrebné doručiť písomné cenové ponuky do siedmich pracovných dní od zverejnenia ponuky.