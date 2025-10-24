Vláda je v problémoch: Najnovší volebný model potvrdil stratu väčšiny pre koalíciu.
Podľa prieskumu agentúry AKO koalícia stráca väčšinu: Päťpercentnú hranicu by prekročilo celkom 8 strán. Súčasná koalícia by v parlamente nezískala potrebných 76 kresiel.
Smer-SD si drží len 17,9 %, naopak Progresívne Slovensko si upevňuje pozíciu lídra s výrazným náskokom 22,8 %.
Z koaličných partnerov by sa do parlamentu dostal Hlas-SD s 10,8 %.
Na sile naberá aj mimoparlamentná Republika, ktorá sa stáva štvrtou najsilnejšou stranou s 8,6 %.
Päticu najsilnejších strán dopĺňajú SaS so 7,1 %, KDH so 6,8 % a Hnutie Slovensko so 7,5 %. Do parlamentu by sa tesne dostali aj Demokrati s 5,1 %.
Pred bránami Národnej rady SR by ostala SNS so 4,5 %, Sme Rodina so ziskom 3,5 %, Maďarská Aliancia s 3,8 %, Strana vidiek s 0,9 % a KSS s 0,7 %.
Aktuálne opozičné PS by malo na základe týchto výsledkov prieskumu v parlamente 40 poslancov. Smer-SD by získal 31 kresiel, Republika 15, Hlas-SD 18 a Hnutie Slovensko 13 kresiel. KDH by malo 12 poslancov, SaS 12 a Demokrati 9 poslancov.