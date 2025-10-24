Od 1. januára 2026 sa sprísňujú pravidlá pre získavanie PN. Ak Sociálna poisťovňa ukončí tvoju PN, tvoj ošetrujúci lekár ti už nebude môcť opätovne do 7 pracovných dní vystaviť PN bez súhlasu posudkového lekára SP.
Od začiatku roka 2025 majú posudkoví lekári právomoc ukončiť dočasnú PN, ktorá bola vystavená ošetrujúcim lekárom. Upozorňuje na to portál Pravda.sk.
Od 1. januára 2026 sa PN-ky budú získavať ťažšie. Sociálna poisťovňa rozširuje právomoci svojich posudkových lekárov.
Ak posudkový lekár SP ukončí PN a zamestnanec sa do 7 pracovných dní pokúsi získať novú PN, ošetrujúci lekár na vystavenie novej PN bude potrebovať súhlas posudkového lekára Sociálnej poisťovne. Bez tohto súhlasu ti tvoj lekár novú PN nevystaví. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila Národná rada SR v rámci konsolidačného balíka.
Táto novela má zvýšiť kontrolu nad uznávaním nových PN a redukovať neoprávnené čerpanie nemocenských dávok, čím sa šetria peniaze v systéme. Sociálna poisťovňa v roku 2025 ukončila vyše 2200 prípadov neodôvodnených PN.