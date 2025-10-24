Podvodník sa mu predstavil ako policajt.
Mladý muž naletel podvodníkovi, ktorý sa predstavil ako policajt Róbert Jonás. Oznámil mu, že pani Horváthová si zobrala úver vo výške 14-tisíc eur na jeho meno. Následne sa s ním skontaktoval falošný pracovník Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý mu oznámil, že musí na jeho meno otvoriť viacero úverov, aby sa vynuloval úver v jeho banke a podvodníci už nemohli zobrať ďalšie v jeho mene.
Pomohol mu pri vybavovaní úrok do maximálnej výšky bez potvrdenia o príjme. Muž si mal následne 26-tisícový úver vybrať z bankomatu, informuje portál tvnoviny.sk.
„To mu však nešlo, preto mal vybrať len 14-tisíc eur. Tieto peniaze mal podľa ďalších inštrukcií vložiť na bitcoinový účet,“ priblížila polícia. Podvodníci ho kontaktovali aj naďalej a inštruovali ho k vybaveniu viacerých úverov. „Nepomohlo ani to, keď mu pracovníčka banky povedala, aby zložil mobil, nakoľko pôjde o podvod. Takto svojím konaním prišiel mladý muž o vyše 46-tisíc eur,“ dodala polícia. Muž podvod nahlásil na polícii vo štvrtok, 23. októbra 2025.