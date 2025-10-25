Kategórie
dnes 25. októbra 2025 o 13:16
Čas čítania 1:43

Ženy na Slovensku zarábajú menej aj na vedúcich pozíciách. Prieskum odhalil nerovnosť medzi pohlaviami

Ženy na Slovensku zarábajú menej aj na vedúcich pozíciách. Prieskum odhalil nerovnosť medzi pohlaviami
Zdroj: PxHere

Ženy zarábajú na riadiacich pozíciách menej ako muži.

Dve tretiny Slovákov nesúhlasia s tvrdením, že muži sú častejšie odmeňovaní za svoje úspechy ako ženy. Tri štvrtiny ľudí tiež nesúhlasia s tým, že ženy sú menej ambiciózne ako muži, no na riadiacich pozíciách zarábajú oproti mužom menej. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, ktorý realizovala agentúra 2muse.

„Rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami má vážne dôsledky, ovplyvňuje výšku dôchodkov, znižuje šance žien na finančnú nezávislosť a zvyšuje ich riziko chudoby, najmä v neskoršom veku. Platová nerovnosť sa nevyhýba ani ženám na vedúcich pozíciách, kde sú ženy stále nedostatočne zastúpené,“ uviedla Zuzana Blažečková Janove z 365.bank.

Celkovo 71 % respondentov odmieta názor, že ženy sú vo vedúcich pozíciách menej kompetentné ako muži, a 62 % sa stotožňuje s tým, že ženy sa snažia o kariérny postup, ktorý je v porovnaní s mužmi častejšie vnímaný negatívne. Ďalej 23 % si myslí, že je v poriadku, ak manažéri zarábajú viac ako manažérky. V tomto prípade sú však viditeľné rozdiely, stotožňuje sa s tým takmer každý tretí opýtaný muž, pričom u žien je to len 17 %.

Zároveň sa 41 % mužov prikláňa k názoru, že vedúce pozície by mali zastávať skôr muži ako ženy, pretože majú na to lepšie predpoklady. S týmto tvrdením súhlasí 28 % žien.

Slováci vnímajú tlak na ženy byť dokonalými matkami aj zamestnankyňami

Z prieskumu vyplynulo, že 36 % ľudí si myslí, že muži sú viac motivovaní k finančnému zabezpečeniu rodiny, zatiaľ čo ženy často nedostávajú dostatočnú podporu od partnerov a okolia v starostlivosti o deti. Až 80 % Slovákov súhlasí s tým, že spoločnosť vytvára tlak na ženy, aby boli ideálnymi matkami a súčasne aj zamestnankyňami.

„Otázka rovnosti nie je o schopnostiach žien, ale o možnostiach, ktoré im spoločnosť poskytuje. Ak chceme, aby boli úspešné, je potrebné im vytvoriť férové podmienky na profesionálny rast. Ženy majú rovnaký potenciál a schopnosti ako muži, no často čelia prekážkam. Otvorený dialóg o rodovej rovnosti, podpora žien v podnikaní a na vedúcich pozíciách, flexibilnejšie pracovné podmienky a rovnomernejšie rozdelenie rodičovskej a domácej starostlivosti môžu ženám pomôcť budovať kariéru bez toho, aby sa museli vzdať rodinného života,“ uzavrela Blažečková Janove.

Ženy zarábajú podľa údajov Štatistického úradu z roku 2024 na riadiacich pozíciách v priemere menej ako muži takmer vo všetkých sledovaných odvetviach. Nerovnosť pretrváva napríklad v informačných a komunikačných technológiách, kde muži na vedúcich pozíciách majú priemerne 4 526 eur mesačne, zatiaľ čo ženy len 3 658 eur. V doprave, logistike a poštových službách je to pomer 3 149 mesačne oproti 1 786 eur pre ženy. V oblasti zdravotnej starostlivosti majú muži na vedúcich pozíciách mzdy vo výške 4 746 eur mesačne, kým ženy o takmer 38 % menej, teda 2 959 eur.

Domov
Zdieľať
Diskusia