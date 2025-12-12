Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 12. decembra 2025 o 9:17
Čas čítania 0:41

Na západe Slovenska vybuchol bankomat. Poškodil aj budovu obecného úradu

Na západe Slovenska vybuchol bankomat. Poškodil aj budovu obecného úradu
Zdroj: Facebook Polícia SR Trnavský kraj

Polícia po páchateľovi intenzívne pátra.

Neznámy páchateľ v noci vyhodil do vzduchu bankomat v obci Chtelnica, pričom explózia vážne poškodila aj budovu tamojšieho obecného úradu. Polícia po vinníkovi intenzívne pátra, pričom preveruje všetky dostupné informácie. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Operačné stredisko prijalo oznámenie o poškodení bankomatu v piatok približne o 3.00 h. „Na miesto boli okamžite vyslané viaceré policajné hliadky, ktoré oznámenie aj potvrdili. Pri udalosti došlo k poškodeniu bankomatu, ako aj budovy obecného úradu, v ktorej bol umiestnený,“ priblížila. Polícia bezprostredné okolie miesta a priľahlú ulicu uzavrela a dopravní policajti odkláňajú dopravu.

Na miesto privolali vyšetrovateľa trnavskej kriminálnej polície, kriminalistického technika, ako aj psovoda so špeciálne vycvičeným služobným psom. „Vzhľadom na okolnosti boli vyžiadaní aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave a vyšetrovanie si preberá krajská kriminálna polícia,“ doplnila Antalová.

Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude možné stanoviť právnu kvalifikáciu skutku. Bližšie informácie bude možné poskytnúť hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Pixabay
Súvisiace témy:
Bankomaty Krimi Správy z domova
Lifestyle news
