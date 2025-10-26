Prípad vyšetrujú ako trestný čin nebezpečného vyhrážania. Ďalšie informácie zatiaľ nezverejnili.
Polícia oznámila posun vo vyšetrovaní incidentu, ku ktorému došlo v trnavskom depe. Muža podozrivého z údajnej streľby sa podarilo vypátrať a zadržať, informuje Polícia SR na sociálnej sieti.
Podľa polície sa prípad rieši ako trestný čin nebezpečného vyhrážania. Hoci prvotné opatrenia na mieste nepriniesli výsledky, policajti v spolupráci s mestskou políciou pokračovali v intenzívnom vyšetrovaní, ktoré nakoniec viedlo k stotožneniu podozrivého. Keďže vyšetrovanie stále prebieha, polícia zatiaľ neposkytla bližšie informácie.
Ako informovali tvnoviny.sk na miesto prišlo asi 20 policajtov a vo vzduchu bol dron. Polícia má aj svedka, ktorý počul šesť rán.