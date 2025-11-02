Kategórie
TASR
dnes 2. novembra 2025 o 8:07
Čas čítania 0:47

VIDEO: V Mexiku vybuchol supermarket. Zomrelo 23 ľudí, medzi nimi aj viacero detí

VIDEO: V Mexiku vybuchol supermarket. Zomrelo 23 ľudí, medzi nimi aj viacero detí
Zdroj: X/@XQestendenciaMX

Pri výbuchu v supermarkete zahynulo 23 ľudí.

  • Najmenej 23 ľudí zahynulo a ďalších 11 sa zranilo v sobotu pri výbuchu a následnom požiari v obchode v meste Hermosillo na severe Mexika v štáte Sonora.
  • Medzi obeťami je aj viacero maloletých.
  • Noviny El Universal uviedli, že k výbuchu došlo okolo 14.00 h miestneho času (21.00 SEČ). T

Citát: „Nariadil som rozsiahle a transparentné vyšetrovanie, aby sa zistili príčiny incidentu a našli zodpovedné osoby,“ vyhlásil guvernér Sonory Alfonso Durazo.

Širší kontext: Televízia Milenio TV citovala miestneho obyvateľa, ktorý uviedol, že pred vypuknutím požiaru zhasli svetlá a bolo počuť výbuch. Zákazníci po explózii hľadali útočisko vo vnútri obchodu, kde však uviazli v plameňoch. Generálna prokuratúra štátu Sonora oznámila, že vyšetruje príčinu tragickej nehody. Polícia vylúčila „útok“ alebo „udalosť súvisiacu s násilným činom“ proti civilistom.

Miestne úrady vyzývali verejnosť, aby sa vyhýbala oblasti výbuchu, a zrušili oslavy, ktoré sa mali v ten deň konať na počesť sviatku Dňa mŕtvych.

