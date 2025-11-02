Pri výbuchu v supermarkete zahynulo 23 ľudí.
- Najmenej 23 ľudí zahynulo a ďalších 11 sa zranilo v sobotu pri výbuchu a následnom požiari v obchode v meste Hermosillo na severe Mexika v štáte Sonora.
- Medzi obeťami je aj viacero maloletých.
- Noviny El Universal uviedli, že k výbuchu došlo okolo 14.00 h miestneho času (21.00 SEČ). T
Citát: „Nariadil som rozsiahle a transparentné vyšetrovanie, aby sa zistili príčiny incidentu a našli zodpovedné osoby,“ vyhlásil guvernér Sonory Alfonso Durazo.
Širší kontext: Televízia Milenio TV citovala miestneho obyvateľa, ktorý uviedol, že pred vypuknutím požiaru zhasli svetlá a bolo počuť výbuch. Zákazníci po explózii hľadali útočisko vo vnútri obchodu, kde však uviazli v plameňoch. Generálna prokuratúra štátu Sonora oznámila, že vyšetruje príčinu tragickej nehody. Polícia vylúčila „útok“ alebo „udalosť súvisiacu s násilným činom“ proti civilistom.
Miestne úrady vyzývali verejnosť, aby sa vyhýbala oblasti výbuchu, a zrušili oslavy, ktoré sa mali v ten deň konať na počesť sviatku Dňa mŕtvych.
🚨 Hermosillo , Waldos :— Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 2, 2025
Por el lamentable suceso en Hermosillo, una tienda Waldos estaba llena por las festividades y, aun sin razón aparente, explotó.
💥
Se han confirmado 23 fallecidos, entre ellos niños.
😔
Se siguen investigando los hechos.
🕵🏻♂️
Terrible dia para México.
😭… pic.twitter.com/1vyMOJhsI5
