Materská škola prijala preventívne opatrenia, vrátane zvýšenej dezinfekcie a osobnej hygieny, aby zabránila šíreniu ochorenia.
V okrese Rožňava zaznamenali hygienici nové aktívne ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Žltačka sa vyskytla v obci Bôrka u dieťaťa z lokality s nízkym hygienickým štandardom bývania.
Hygienici v Bôrke zatiaľ evidujú len jeden prípad žltačky, pre tunajšiu materskú školu bola nariadená zvýšená dezinfekcia i zabezpečenie zvýšenej osobnej hygieny. „Obci boli doručené odporúčané opatrenia na prevenciu šírenia prenosného ochorenia spolu s letákmi o VHA v slovenskom a rómskom jazyku, ako aj odporúčania pre organizovanie hromadných podujatí,“ doplnil RÚVZ.
Od začiatku epidémie v okrese evidujú 136 prípadov
Výskyt žltačky typu A v okrese Rožňava zaznamenali hygienici ešte začiatkom apríla v meste Dobšiná. Ochorenie sa postupne vyskytlo aj v Rožňave a obciach Krásnohorské Podhradie, Jovice a Pača. Od začiatku tohtoročnej epidémie v okrese evidujú 136 prípadov ochorenia.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom.
Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.