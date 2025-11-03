Hlava štátu považuje schválenú novelu za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu.
Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie. Poslancom odporúča neprijať právnu normu ako celok.
Hlava štátu považuje schválenú novelu za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty.
