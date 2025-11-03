Kategórie
TASR
dnes 3. novembra 2025 o 16:25
Čas čítania 0:14

AKTUÁLNE: Prezident Pellegrini vrátil Huliakovu novelu zákona o hazardných hrách NR SR na opätovné prerokovanie

AKTUÁLNE: Prezident Pellegrini vrátil Huliakovu novelu zákona o hazardných hrách NR SR na opätovné prerokovanie
Zdroj: Refresher

Hlava štátu považuje schválenú novelu za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu.

Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie. Poslancom odporúča neprijať právnu normu ako celok.

Hlava štátu považuje schválenú novelu za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty.

Prezident Peter Pellegrini
Zdroj: TASR - Jakub Kotian
